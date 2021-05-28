معسكر الزمالك مستمر في الجونة استعدادًا للمقاصة في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب، على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بمد معسكر الفريق المقام حاليًا في الجونة استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة في السويس.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه الجونة يوم الأحد المقبل على ملعب "خالد بشارة" ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من مسابقة دوري we المصري، ثم بعد ذلك مواجهة المقاصة يوم الجمعة المقبل في إطار منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وكان فريق الزمالك انتظم في معسكر صباح اليوم الجمعة، بالجونة استعدادًا لمباراة الأحد المقبل، حيث كان الفريق الأبيض يواجه أمس الخميس منافسه الإسماعيلي على ملعب "السويس".

واستطاع الزمالك الفوز على الإسماعيلي بهدف دون رد جاء عن طريق المغربي الدولي أشرف بنشرقي، ليصعد الفريق الأبيض لدور ربع النهائي.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل صدارة دوري we المصري برصيد 54 نقطة متفوقًا على الأهلي بـ13 نقطة إلا أن الأبيض لعب خمس مباريات أكثر من منافسه الأحمر.