رسميًا.. ريال مدريد يعلن التعاقد مع ألابا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع الدولي النمساوي دافيد ألابا بعد نهاية عقده رفقة الفريق "البافاري" بايرن ميونيخ.

وأفاد الموقع الرسمي لريال مدريد، أن ألابا وقع على عقد يربطه بالفريق الملكي خمس سنوات، حيث ستكون الصفقة مجانية.

ومن المقرر أن ينضم ألابا لريال مدريد عقب نهاية مشاركته رفقة المنتخب النمساوي في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020.

وكان ألابا رفض التجديد مع بايرن ميونيخ نظرًا لعدم وصول الطرفين لاتفاق مادي، ليقرر الدولي النمساوي إنهاء مسيرته بعد 11 عامًا مع بايرن.

وسيدعم ألابا ريال مدريد في الموسم المقبل، حيث يمتلك لاعب بايرن ميونيخ السابق القدرة على المشاركة كمدافع أو كظهير أيسر.