ثنائية "شريف" و "صلاح" تتوّج "الأهلي" بالسوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

توّج فريق الأهلي، بلقب السوبر الأفريقي عقب تغلبه على نظيره نهضة بركان المغربي مساء اليوم الجمعة بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما بالعاصة القطرية الدوحة.

وتقدم الأهلي في الدقيقة 57 عن طريق لاعبه محمد شريف الذي استلم الكرة داخل منطقة جزاء نهضة بركان ثم سددها بطريقة رائعة قبل أن يضيف البديل صلاح محسن الهدف الثاني بالدقيقة 82 من تمريرة وصلته داخل منطقة جزاء الفريق المغربي من طاهر محمد طاهر ليسددها بالمرمى.

وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:

بداية سريعة للمباراة بسيطرة من قبل الأهلي على الكرة لعل أبرز الفرص جاءت في الدقيقة 8 حين مرر أفشة الكرة لحسين الشحات على يسار الملعب ليرسلها أرضية لديانج أمام منطقة جزاء نهضة بركان ولكنه سددها أعلى المرمى.

وجاءت الخطورة الأولى لنهضة بركان في الدقيقة 18 بعرضية من يسار الملعب ولكن أبعدها أيمن أشرف برأسه من داخل منطقة الجزاء لركنية قبل أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء للاعب الأهلي ياسر إبراهيم في الدقيقة 19.

وعاد نهضة بركان في الدقيقة 27 بأخطر الكرات بعد هجمة قادها لاعبه ياجور الذي مرر الكرة لزميله يمين منطقة الجزاء ولكن تسديدته ارتطمت بالشباك من الخارج.

وتوقف اللعب في الدقيقة 37 لعلاج لاعب نهضة بركان داخل الملعب قبل أن يخرج لتلقي العلاج.

وتوقف اللعب في الدقيقة 40 عقب مشادة كلامية بين لاعبي الأهلي ونظرائهم في نهضة بركان عقب سقوط أحد لاعبي الفريق المغربي قبل أن يُستأنف اللعب مرة أخرى.

وكاد يُسجل محمد عزيز هدفًا لصالح نهضة بركان في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعدما وصلته عرضية من زميله النمساوي من يمين الملعب ولكن حولها برأسه بجوار القائم الأيسر للشناوي.

ودفع المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي، بيتسو موسيماني، مع بداية الشوط الثاني باللاعب رامي ربيعة بدلًا من ياسر إبراهيم وبعلي معلول بدلًا من أيمن أشرف.

الأهلي يبدأ الشوط الثاني بالضغط فأرسل محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 47 الكرة لزميله حسين الشحات ولكن استخلصها دفاع نهضة بركان منه قبل أن يفشل محمد شريف في الدقيقة 48 من التعامل مع الكرة التي وصلته داخل منطقة جزاء نهضة بركان ويرتكب خطأ.

واستطاع محمد شريف خطف هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 57 من تسديدة رائعة بعدما استلم الكرة في منطقة جزاء نهضة بركان ثم أرسلها على يمين الحارس.

ودفع موسيماني في الدقيقة 66 بصلاح محسن في ثالث التغييرات بدلًا من حسين الشحات الذي أشهر الحكم له بطاقة صفراء بداع تعطيله للعب أثناء خروجه.

وكاد يرد نهضة بركان بهدف تعادل في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة انتهت بتسديدة من أمام منطقة جزاء الأهلي على يسار مرمى الشناوي ليرد طاهر محمد طاهر بتسديدة قوية مباغته في الدقيقة 68 ولكن تصدى لها حارس مرمى نهضة بركان.

وعزز البديل صلاح محسن تقدم الأهلي بهدف ثانِ بعدما أرسل له طاهر محمد طاهر تمريرة رائعة داخل منطقة جزاء نهضة بركان ليسددها في المرمى بالدقيقة 82.

ودفع موسيماني في الدقيقة 83 بمحمود عبد المنعم "كهربا" بدلًا من طاهر محمد طاهر وبحمدي فتحي بدلًا من محمد شريف.

وكاد تراوري يُقلص النتيجة بهدف لنهضة بركان ولكن الكرة التي حولها برأسه ارتطمت بعارضة الأهلي في الدقيقة 90+2، قبل أن يرد الأهلي بفرصة خطرة في الدقيقة 90+4 بعد تمريرة بينية متبادلة بين أفشة وكهربا عادت لأفشة داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن تصدى لها حارس نهضة بركان وأخرجها ركنية قبل أن يتعرض أفشة للإصابة في الدقيقة 90+5 ويُغادر الملعب.