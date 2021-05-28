السوبر الإفريقي.. نهضة بركان يعلن تشكيله لمواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي نهضة بركان المغربي تشكيله لمواجهة النادي الأهلي في كأس السوبر الإفريقي الذي تحضنه قطر برعاية الاتحاد الإفريقي "كاف".

الأهلي توج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، بينما فاز نهضة بركان بكأس الكونفدرالية على حساب بيراميدز، ليلتقي الفريقان في كأس السوبر.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي: زهير لعروبي، إسوفو دايو، حمدي لعشير، العربي ناجي، محسن ياجو، زيد كروش، إسماعيل مقدم، بكر الهلالي، عمر النسماوي، محمد عزيز، محمد فرحاني.

ويأمل الفريق المغربي في التتويج بأول ألقابه في كأس السوبر، بينما يسعى الأهلي للتتويج باللقب السابع والابتعاد بعرش كرة القدم الإفريقية من حيث عدد الألقاب.