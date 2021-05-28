تصفيات كأس العالم 2022 | خماسية أوساكو وتمريرات مينامينو تقود اليابان لسحق ميانمار بـ 10 أهداف

سحق منتخب اليابان ضيفه ميانمار بـ 10 أهداف دون رد في المباراة التي انتهت عصر اليوم الجمعة 28 مايو، ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.

وكان مهاجم نادي فيردر بريمن الألماني “يويا أوساكو” مفاجأة المباراة بتسجيل 5 أهداف بمفرده، علمًا بأنه لم يسجل أي هدف في 24 مباراة لعبها مع بريمن في الدوري الألماني (البوندسليجا) قبل أن يهبط إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ زمن بعيد، باحتلال المركز ال17 بفارق 4 نقاط عن آرمينيا بيليفيلد الخامس عشر.

وافتتح نجم ليفربول “مينامينو” مهرجان الأهداف في الدقيقة الثامنة بعد تمريرة من كامادا، وبعد 12 دقيقة تقريبًا بدأ أوساكو الاحتفال بثلاثة أهداف متتالية (هاتريك) في الدقائق 22 و30 و36، لينتهي الشوط الأول برباعية نظيفة للكومبيوتر للياباني.

ولم ينتظر أوساكو أكثر من 5 دقائق بعد صافرة بداية الشوط الثاني كي يحتفل بالسوبر هاتريك عندما أضاف الهدف الخامس لبلاده بصناعة من مينامينو في الدقيقة 49.

وواصل المنتخب الياباني الإمتاع في اللعب المفتوح، وسجل الهدف السادس في الدقيقة 57 بواسطة موريتا بصناعة مورويا، وبعد أقل من عشر دقائق أضاف مينامينو الهدف السادس عند الدقيقة 66 بفضل تمريرة من نجم المباراة “أوساكو”.

وفي الدقيقة 84 عاد أوساكو ليصنع الهدف السابع لبلاده، وسجله هذه المرة لاعب وسط آينتراخت فرانكفورت الألماني “ديتشي كامادا”.

وقبل النهاية بدقيقتين مرر مينامينو إلى أوساكا ليُسجل الهدف التاسع لليابان، والهدف الشخصي الخامس له في المباراة.

وخلال الوقت المُحتسب بدل من ضائع، صنع نجم ليفربول مينامينو الهدف الثالث له في المباراة، والهدف العاشر لليابان، والذي سجله مدافع نادي جرونيجين الهولندي “كو إيكتاكورا”.

بهذه النتيجة ابتعد المنتخب الياباني في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة F برصيد 18 نقطة من 6 مباريات، بفارق 8 نقاط واضحة عن منتخب طاجيكستان صاحب المركز الثاني بنفس عدد المباريات التي لعبتها اليابان.

وتلعب اليابان المباراة القادمة لها في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 يوم السابع من يونيو المقبل أمام طاجيكستان ضمن الجولة التاسعة.

ويحتل منتخب قيرغيزستان المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، ويليه منتخب ميانمار برصيد 6 نقاط من 6 مباريات، بينما يتذيل منتخب منغوليا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط من 7 مباريات.