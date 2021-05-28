كأس السوبر الأفريقي 2021 | تشكيلة الأهلي الأساسية أمام نهضة بركان

باح المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بـ تشكيلة الأهلي الأساسية أمام نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2021، ضمن أهم مباريات اليوم، الجمعة 28-5-2021.

وجاء في حراسة المرمى بتشكيلة الأهلي الأساسية، قائد الفريق “محمد الشناوي”، ويأتي من أمامه ثنائي قلب الدفاع، الدولي المغربي “بدر بانون”، وياسر إبراهيم.

وقرر بيتسو موسيماني عدم المجازفة بإشراك الظهير الأيسر، الدولي التونسي “علي معلول” العائد من الإصابة في تشكيلة الأهلي الأساسية أمام نهضة بركان اليوم، وفضل البدء بأيمن أشرف.

وواصل موسيماني إعتماده على ثنائية خط الوسط، عمرو السولية، والمتألق أليو ديانج، بينما يلعب محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب.

ولم يفقد موسيماني ثقته في الجناح الأيمن “حسين الشحات” وقرر إشراكه في تشكيلة الأهلي الأساسية، رغم تراجع آداءه بشكل ملحوظ للغاية خلال الفترة الأخيرة.

تشكيلة الأهلي الأساسية أمام نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2021:

محمد الشناوي

أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – محمد هاني

أليو ديانج – عمرو السولية

طاهر طاهر – أفشة – حسين الشحات

محمد شريف