- 1/2
- 2/2
باح المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بـ تشكيلة الأهلي الأساسية أمام نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2021، ضمن أهم مباريات اليوم، الجمعة 28-5-2021.
وجاء في حراسة المرمى بتشكيلة الأهلي الأساسية، قائد الفريق “محمد الشناوي”، ويأتي من أمامه ثنائي قلب الدفاع، الدولي المغربي “بدر بانون”، وياسر إبراهيم.
وقرر بيتسو موسيماني عدم المجازفة بإشراك الظهير الأيسر، الدولي التونسي “علي معلول” العائد من الإصابة في تشكيلة الأهلي الأساسية أمام نهضة بركان اليوم، وفضل البدء بأيمن أشرف.
وواصل موسيماني إعتماده على ثنائية خط الوسط، عمرو السولية، والمتألق أليو ديانج، بينما يلعب محمد مجدي أفشة في مركز صانع الألعاب.
ولم يفقد موسيماني ثقته في الجناح الأيمن “حسين الشحات” وقرر إشراكه في تشكيلة الأهلي الأساسية، رغم تراجع آداءه بشكل ملحوظ للغاية خلال الفترة الأخيرة.
تشكيلة الأهلي الأساسية أمام نهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2021:
محمد الشناوي
أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – محمد هاني
أليو ديانج – عمرو السولية
طاهر طاهر – أفشة – حسين الشحات
محمد شريف
كانت هذه تفاصيل خبر كأس السوبر الأفريقي 2021 | تشكيلة الأهلي الأساسية أمام نهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.