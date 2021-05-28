شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: بدر بانون مش مدافع قوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، أن المغربي بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ليس مدافعًا قويًا.

وقال سمير كمونة، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«بدر بانون، لا يعتمد في لعبه على القوة والخشونة، فهو يشبه عماد النحاس، مدافع الأهلي السابق وأشرف قاسم، مدافع الزمالك السابق، في طريقة اللعب».

وأضاف: «بانون، كورتة حلوة، ويجيد بناء الهجمة من الخلف، ومن الممكن الاعتماد عليه في مركز خط الوسط».

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي، مساء الجمعة، في بطولة السوبر الإفريقي.