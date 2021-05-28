شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: «الخطيب وشه حلو على الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، أن وجود محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، كرئيس بعثة مع الفريق الأول لكرة القدم، يعطي حافز قوي للاعبين.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«محمود الخطيب، دائمًا وشه حلو على النادي الأهلي، حال وجود كرئيس بعثة»، مضيفًا :«وجوده حاليا كرئيس بعثة مع الفريق في قطر، يعطي ثقة وحافز كبير للاعبين، على التتويج ببطولة السوبر الإفريقي».

وأضاف :«الخطيب، يحب النادي الأهلي، وساعات بينسى أنه رئيس ويكون مشجع للفريق الأحمر، وهذا الأمر جيد».

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي، مساء الجمعة، في بطولة السوبر الإفريقي.