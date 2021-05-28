شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المغرب: الحظوظ متساوية في نهائي الصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث هشام الدكيك المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة الصالات، عن حظوظ فريقه خلال المباراة التي تجمع بين المغرب ومصر، في نهائي كأس العرب، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وصرح هشام الدكيك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية، المقرر لها غداً بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، أن الكفة متكافئة بين الطرفين، وهو حال النهائيات.

وتوقع الدكيك أن تشهد المباراة ندية بين المنتخبين داخل أرضية الملعب، مشيراً إلى أنه بغض النظر عن النتيجة سيستفيد المنتخبان من المواجهة، كما استفادوا من المشاركة في البطولة العربية بشكل عام، التي شدد على كونها بطولة قوية على المستوي الفني والبدني.

بينما أشار ياسين المفتاحي لاعب منتخب المغرب، إلى أن فريقه جاء إلى مصر من أجل الظفر باللقب، موضحاً أن المباراة صعبة على المنتخبين، مشيرا إلى أن المنتخب المصري تطور مستواه الفني كثيراً على عكس بداية المنافسات الحالية، وهو ما وضح جليا خلال مواجهة الإمارات في الدور قبل النهائي.