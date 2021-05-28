شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: خبرات لاعبي الأهلي ستحسم مواجهة نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، على صعوبة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نهضة بركان مغربي.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي، مساء الجمعة، في بطولة السوبر الإفريقي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات بيرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«مباراة اليوم صعبة للغاية، ولكن النادي الأهلي كفته أرجح، نظرًا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبي القلعة الحمراء، فضلا عن الاستقرار الإداري والفني الذي يعيش فيه الفريق».

وأضاف :«يجب على لاعبي الأهلي الضغط على نهضة بركان، من بداية المباراة لإحراز هدف مبكر، ليسهل من مهمتهم في المباراة».