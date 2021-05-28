شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب مصر للصالات: تعاهدنا على الفوز وحصد اللقب العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادر رشاد مدرب منتخب مصر لكرة الصالات، أن المنتخبين المصري والمغربي هما الاقوي حالياً على المستوى الأفريقي والعربي، ويمثلان العرب في كأس العالم المقبلة، ولذلك يتوقع قوة تكتيكية خلال المباراة النهائية بينهما.

ووجه نادر رشاد، رسالة إلى لاعبيه بأهمية التركيز واستغلال الفرص، خاصة وأنه يرى منتخب بلاده أهدر العديد من الفرص خلال مباريات البطولة، مشيراً إلى أن «كأس العرب خير إعداد للمنتخبين المصري والمغربي قبل المشاركة في كأس العالم».

كما شدد على استفادة جميع المنتخبات العربية من المشاركة في النسخة الحالية من البطولة، التي يعتبرها الأقوى بالنسبة للبطولات السابقة.

في حين كشف محمد عبدالرازق لاعب منتخب مصر، عن الضغوط النفسية على زملائه لكون البطولة تقام في مصر، مشيرا إلى أنه يطمع في التتويج باللقب وتعويض الخسارة من المغرب في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، مشدداً على تعهد اللاعبين على بذل أقصى ما لديهم من جهد من أجل حسم لقب كأس العرب.