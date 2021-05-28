شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكيتينو» يدرس الرحيل عن «سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفكر ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لباريس سان جيرمان بجدية فى الاستقالة من منصبه بعد أشهر قليلة من توليه المسؤولية. وكشفت قناة «TF1» الفرنسية أن بوكيتينو محبط من الطريقة التى تدار بها بعض الأمور داخل أروقة النادى الباريسى، ويريد الانتقال إلى توتنهام.

وأشارت إلى أن ماوريسيو أجرى محادثات مع دانييل ليفى رئيس النادى اللندنى.

كما أكدت صحيفة ذا أتلتيك أن هناك مفاوضات تمت بالفعل خلال الأيام الماضية بين مسؤولى توتنهام وباريس لاستعادة خدمات المدرب الأرجنتينى. إلا أن القناة الفرنسية TF1 أكدت أنه لا نية لإدارة بى إس جى للتفريط فى ماوريسيو بوكيتينو.

باريس سان جيرمان لحظة حصوله على كأس فرنسا

وتولى بوكيتينو (49 عاما) مسؤولية الفريق الباريسى فى يناير الماضى بعد إقالة الألمانى توماس توخيل، المدير الفنى الحالى لتشيلسى. وينتهى تعاقد المدرب الأرجنتينى بنهاية الموسم المقبل فى صيف 2022.

وفاز بوكيتينو مع الفريق الباريسى بلقبى السوبر الفرنسى وكأس فرنسا، إلا أنه خسر لقب الدورى لصالح نادى ليل. كما خرج العملاق الباريسى تحت قيادة بوكيتينو من الدور قبل النهائى لدورى الأبطال بالخسارة ذهابا وإيابا أمام مانشستر سيتى.