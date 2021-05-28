شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافس منتخب مصر غدا في نهائي كأس العرب لكرة قدم الصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تختتم غدا السبت، منافسات بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، المقامة في مدينة القاهرة وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالمباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي مصر والمغرب، على صالة د.حسن مصطفى.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة «أون تايم سبورتس» المصرية.

منتخب مصر تأهل إلى الدور النهائي، بعد أن احتل صدارة المجموعة الأولى، التي ضمت كل من البحرين والكويت وموريتانيا، وجمع 7 نقاط من فوزين وتعادل وحيد، وفاز في المربع الذهبي على نظيره الإماراتي بنتيجة 4-3.

في المقابل، بلغ منتخب المغرب المباراة النهائية بعد أن تصدر المجموعة الثانية، التي ضمت الإمارات والسعودية وجزر القمر، وحقق العلامة الكاملة بـ3 انتصارات، ثم فاز على منتخب البحرين في المربع الذهبي بنتيجة 6-0.