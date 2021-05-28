شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة الأهلي ضد نهضة بركان .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين في السادسة مساء اليوم الجمعة 28-5-2021 في إطار مباراة السوبر الإفريقي والتي ستقام على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد إلى ملعب مباراة السوبر الإفريقي حاملة اللافتات والأعلام الداعمة لفريقها بالإضافة إلى ارتداء قمصان عدد من اللاعبين مثل محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- بدر بانون- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- محمد مجدي أفشة- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: رامي ربيعة- محمود عبدالمنعم كهربا- حمدي فتحي- وليد سليمان- على لطفي- صلاح محسن- على معلول.

حراسة المرمى: زهير لعروبي

الدفاع: عمر نمساوي- دايو- اسماعيل مقدم- محمد فرحان

الوسط: الهلالي- كروش- العربي ناجي- محمد عزيز

الهجوم: حمدي لعشير- محسن ياجور

أبرز أحداث اللثاء:

بداية المباراة

د3: عرضية من محمد هاني يفشل محمد شريف في استلامها داخل منطقة الجزاء ويشتتها دفاع نهضة بركان

د5: كارت أصفر لأيمن أشرف بعد تدخل عنيف على لاعب نهضة بركان

د8: حسين الشحات يقود هجمة عنترية من الجهةاليمنى ويلعبها عرضية يقابلها ديانج بتسديدة عالية بعيدة عن المرمى

د18: رأسية من محمد عزيز تمر بجوار القائم

د20: كارت أصفر لياسر إبراهيم لاستخدامه المرفق «الكوع» أثناء القفز مع الخصم

د26: محسن ياجور يمر من بدر بانون ويمرر بينية ينفرد على اثرها محمد فرحان ويسدد في الشباك من الخارج بعد خروج الشناوي من مرماه

د35: انحصار اللعب في وسط الملعب دون سيطرة واضحة لأحد الفريقين

د45: 3 دقائق وقت بدل ضائع