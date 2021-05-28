شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد «زيدان» مع ريال مدريد «صفر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى ريال مدريد الإسبانى رحيل مدربه الفرنسى زين الدين زيدان باتفاق الطرفين.

ووصل زيزو الخميس إلى مقر المدينة الرياضية للنادى فالديبيباس، للاجتماع مع الإدارة، والاتفاق على الرحيل، ليؤكد الأنباء التى تحدثت عن انتهاء مسيرته مع الميرينجى.

وقاد زيدان ريال مدريد فى الولاية الثانية، فى 114 مباراة، فحقق 69 انتصارًا، و25 تعادلا، وتلقى 20 هزيمة.

وسجل الفريق 207 أهداف، واستقبل 104 أهداف، وحقق لقبى السوبر الإسبانى والليجا.

زيدان أنهى ولايته الأولى التى كانت ناجحة بكل المقاييس مع ريال مدريد، حيث توج بدورى الأبطال 3 مواسم متتالية، بالرحيل فى صيف 2018.

وعاش ريال مدريد حالة من التخبط بعد رحيل زيدان، حيث تم إسناد المهمة لجولين لوبيتيجى الذى أقيل سريعًا لسوء النتائج، ثم خلفه الأرجنتينى سانتياجو سولارى ولم يحقق أى جديد، ليتفاجأ الجميع بعودة زيدان مرة أخرى فى مارس 2019.

وقاد زيزو ريال مدريد فى آخر 11 جولة من موسم 2018-2019، وحقق 5 انتصارات وتعادلين و4 هزائم.

«زيدان» ولقب دورى الأبطال مع ريال مدريد فى موسم ٢٠١٩

بدأت مرحلة التطوير بانتداب عدة نجوم لتدعيم الفريق، مثل إيدين هازارد من تشيلسى، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وإيدير ميليتاو من بورتو، وفيرلاند ميندى من ليون، ورودريجو من سانتوس.

كما تخلص زيزو من بعض اللاعبين الذين خرجوا من حساباته، أمثال ماتيو كوفاسيتش، وماركوس يورينتى، وثيو هيرنانديز وسيرجيو ريجيلون وكيلور نافاس.

وخلال موسم 2019-2020، قاد الفريق فى 51 مباراة، فانتصر فى 33 مباراة، وحقق 11 تعادلا، وتلقى 7 هزائم.

ورغم الظروف الصعبة التى عاشها الفريق بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط، حقق الريال لقب السوبر الإسبانى على حساب أتلتيكو مدريد فى المملكة العربية السعودية، ثم توج بلقب الليجا.

أما فى دورى أبطال أوروبا فودعت كتيبة زيدان المسابقة من دور الـ16 أمام مانشستر سيتى، وكذلك خرجوا من كأس الملك فى ربع النهائى ضد ريال سوسيداد.

عاش ريال مدريد فى الموسم المنصرم، أحد أصعب أوقاته، نظرًا للأزمة الاقتصادية التى حرمت النادى من إبرام أى صفقات، إضافة للعنة الإصابات التى ضربت اللاعبين وتخطت حاجز الـ60 إصابة، بخلاف عدوى كورونا.

ورافقت أخبار رحيل زيدان كل تعثر للأبيض، رغم أنه تحدى الظروف الصعبة وقاد الفريق للقتال على لقب الليجا حتى الجولة الأخيرة مع الجار اللدود أتلتيكو مدريد، وخسره بفارق نقطتين.

كما قاد زيزو الملكى لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا، لكنه ودع بطولته المفضلة أمام تشيلسى، وهو إنجاز معتبر فى ظل هذه الظروف والإصابات التى ضربت الفريق.

وودع اللوس بلانكوس كأس الملك من دور الـ32 أمام ألكويانو، وخسر فى نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى ضد أتلتيك بيلباو.

وخلال الموسم المنقضى 2020-2021، قاد زيدان ريال مدريد فى ٥٣ مباراة، حقق 31 انتصارًا، و13 تعادلا، وتلقى 9 هزائم.