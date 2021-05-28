شكرا لقرائتكم خبر عن «فيرنر» : علينا خوض «اليورو» وكأننا فريق ضعيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق تيمو فيرنر، مهاجم المنتخب الألمانى وفريق تشيلسى الإنجليزى، على قرار اتحاد الكرة، المتمثل فى تعيين هانز فليك مديرًا فنيًا لمنتخب الماكينات.

وقال «فيرنر»، مهاجم تشيلسى الإنجليزى، فى مقابلة مع محطة «سبورت1» : «هو شخص رائع ومدرب مذهل حقًا».

وأعلن اتحاد الكرة الألمانى تعيين «فليك» فى منصب المدير الفنى للمنتخب الألمانى خلفًا ليواخيم لوف، الذى سيترك منصبه بعد «يورو 2020».

وبحسب «فيرنر»، فإن ما حققه «فليك» مع بايرن ميونخ، البطل القياسى للبوندسليجا، «إنجاز لا يمكن تخطيه».

وأكد : «من وجهة نظرى هو الرجل المثالى لاتحاد الكرة الألمانى نظرًا لشخصيته وأدائه، ولديه أيضًا أوجه شبه مع (لوف)».

وفيما يتعلق بكأس الأمم الأوروبية، قال «فيرنر» : «لا نعرف وضعنا بشكل محدد لكن الإمكانات اللازمة للفوز بلقب يورو موجودة بالتأكيد».