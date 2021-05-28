شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الزمالك بعد التأهل للمربع الذهبى للكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتدى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، لفظيًا على أمين عمر، حكم مباراة الزمالك والإسماعيلى فى «الكأس»، التى أقيمت الخميس ، وانتهت بفوز الزمالك بهدف أشرف بن شرقى، حيث توجه باتريس كارتيرون نحو غرفة الحكام بين شوطى المباراة وتعدى لفظيًا على أمين عمر على مرأى ومسمع من الجميع، قبل تدخل البعض لإنهاء الموقف، اعتراضًا منه على طرده من المباراة، بسبب رفضه طرد أشرف بن شرقى، ونزوله لأرضية الملعب والاعتراض على الحكم بصورة غير لائقة، ما دفع الحكم لإشهار الكارت الأحمر فى وجهه.

وانتقد المدير الفنى فى تصريحاته بعد المباراة إقامة مباراة كبيرة بحجم لقاء الزمالك والإسماعيلى على ملعب السويس الجديد، خاصة أن الملعب ليس جيدا.

وأضاف «كارتيرون» أنه لأول مرة فى حياته يتم طرده فى لقاء، موضحا أن هذا الحكم ضد الزمالك باستمرار، ومشيرا إلى أنه لم يوجه أى لفظ للحكم، ولكنه اعترض على طرد بن شرقى لأنه شعر بتعرض فريقه للظلم.

وشدد على أنه يحيى اللاعبين على الأداء بعشرة لاعبين فى الشوط الثانى بعد طرد بن شرقى فى نهاية الشوط الأول، موضحا أنه سعيد بروح لاعبى الفريق وفخور بمستوى الزمالك.

وعلق على الغيابات العديدة فى مباراة الجونة، قائلا: «سأستدعى أحمد عيد للقائمة، كما أن عودة أوباما من الإصابة وعودة إمام عاشور وعبدالغنى من الإيقاف سيساعد الفريق فى المباراة المقبلة».

وأوضح «كارتيرون» أنه لا يركز مع الفريق المنافس، لأن الأهلى يشارك فى بطولة أخرى، ولكن الزمالك يلعب للفوز فى جميع المباريات.

يأتى هذا فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الارتياح بين اللاعبين والجهاز الفنى بعد تخطيهم عقبة الإسماعيلى والوصول للمربع الذهبى لبطولة كأس مصر، إلا أن حالة من الارتباك سيطرت على أعضاء الجهاز الفنى بسبب الغيابات الكثيرة التى ستواجه الفريق فى مباراة الجونة المقررة بعد غد الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى، ما دفع المدير الفنى لضم عدد من الوجوه الشابة للقائمة التى ستخوض المباراة والتى ضمت: محمود عبدالرحيم «جنش» - محمد عواد - محمد أبو جبل - حازم إمام - أحمد عيد - محمود حمدى «الونش» - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافى - أحمد فتوح- محمود عبد العزيز «زيزو» - إمام عاشور - محمد أشرف «روقا» - حمدى علاء - يوسف «أوباما» - إسلام جابر - أحمد سيد «زيزو» - سيف فاروق جعفر - حسام أشرف - محمود عبد الرازق «شيكابالا»- سيف الدين الجزيرى - مروان حمدى - أسامة فيصل - يوسف أسامة نبيه.