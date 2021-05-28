شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: حسين الشحات عنده مشاكل بعيدة عن الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، أن حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لديه مشاكل بعيدة عن كرة القدم.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «حسين الشحات، يعاني من مشاكل بعيدة عن كرة القدم، ويجب على المدير الفني أن يعقد جلسة مع اللاعب لمعرفة المشاكل التي يعاني منها».

وأضاف: «هذا ليس هو حسين الشحات، اللاعب مازال أمامه الكثير لكي يقدمه للنادي الأهلي، ولا بد من موسيماني، أن يجتمع مع اللاعب لمعرفة أسباب تراجع مستواه».

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي، مساء الجمعة، في بطولة السوبر الإفريقي.