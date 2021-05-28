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«الطلائع» فى مواجهة ساخنة أمام «سيراميكا»

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل، عند التاسعة مساء اليوم السبت، فريق سيراميكا كليوباترا ضيفًا على فريق طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمعهما على أرض استاد جهاز العسكرى، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى.

ويدخل طلائع الجيش المواجهة محتلًا المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يحل فريق سيراميكا كليوباترا على المواجهة محتلًا المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاث من أجل التقدم خطوة كبيرة نحو المنطقة الدافئة فى جدول المسابقة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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