شكرا لقرائتكم خبر عن «الطلائع» فى مواجهة ساخنة أمام «سيراميكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل، عند التاسعة مساء اليوم السبت، فريق سيراميكا كليوباترا ضيفًا على فريق طلائع الجيش، فى المباراة التى ستجمعهما على أرض استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين للدورى.

ويدخل طلائع الجيش المواجهة محتلًا المركز الحادى عشر فى جدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 30 نقطة، فيما يحل فريق سيراميكا كليوباترا على المواجهة محتلًا المركز الثامن برصيد 31 نقطة.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز بنقاط المباراة الثلاث من أجل التقدم خطوة كبيرة نحو المنطقة الدافئة فى جدول المسابقة.