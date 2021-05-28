شكرا لقرائتكم خبر عن لمن السوبر اليوم؟ اللقب الأول لـ أفريكا سبور والأخير لـ الزمالك والأهلي هو المسيطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي بعد قليل النادي الأهلي ضد نادي نهضة بركان المغربي على ملعب جاسم بن حمد بالدوحة في قطر ، لتحديد الفائز بالنسخة 29 من كأس السوبر الأفريقي.

تأهل الأهلي إلى كأس السوبر بعد فوزه بلقب دوري الأبطال 2020 للمرة التاسعة في تاريخه، بفوزه على غريمه الزمالك في النهائي، فيما رفع نهضة بركان كأس الكونفدرالية 2020 بفوزه على بيراميدز المصري.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي لأكبر عدد من ألقاب كأس السوبر، بعد أن حققها ست مرات من أصل ثماني نهائيات خاضها، حيث كان أخر فوز للأهلي بها هو نسخة 2014 على حساب الصفاقسي التونسي، بينما لم يفز بها نهضة بركان، حيث تعد مواجهة الأهلي هي الأولى له في البطولة، بعد أن فاز بأول لقب أفريقي له في كأس الكونفيدرالية في نسختها الأخيرة.

وقد أقيمت النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر الافريقي في عام 1993 بين الفائز بكأس إفريقيا للأندية الأبطال (المعروفة الآن باسم دوري الأبطال) والفائز بكأس الكؤوس الأفريقية. ومنذ عام 2004، جمعت بين الفائزين بدوري الأبطال كأس الكونفيدرالية.

وأولى الفرق التي حققت هذا الكأس هو نادي أفريكا سبور من كوت ديفوار عام 1993 , بينما كان نادي الزمالك المصري هو أول نادي مصري يحققها وذلك في عام 1994, ونادي الزمالك أيضا هو اخر نادي رفع كأسها قبل مباراة اليوم في عام 2020 , بينما الرقم القياسي في الفوز بهذه البطولة من نصيب النادي الأهلي والذي فاز بها 6 مرات في أعوام 2002 و 2006 و2007 و2009 و 2013 و 2014 وفي حالة تحقيقه الفوز اليوم يكون هو الفوز السابع في تاريخه يغرد وحيدا في القمة حيث أن ثاني أكثر فريق يحقق لقب هذه البطولة هو نادي الزمالك بفوزه 4 مرات.

وفيما يلي جميع الفرق السابقة والفائزة بكأس هذه البطولة منذ انطلاقها عام 1993 كأس السوبر الافريقي:

1993 - افريكا سبور (كوت ديفوار)

1994 - الزمالك (مصر)

1995 - الترجي (تونس)

1996 - اورلاندو بايرتس (جنوب افريقيا)

1997 - الزمالك (مصر)

1998 - النجم الساحلي (تونس)

1999 - اسيك ميموزا (كوت ديفوار)

2000 - الرجاء (المغرب)

2001 - هارتس اوف اوك (غانا)

2002 - الأهلي (مصر)

2003 - الزمالك (مصر)

2004 - انيمبا (نيجيريا)

2005 - انيمبا (نيجيريا)

2006 - الأهلي (مصر)

2007 - الأهلي (مصر)

2008 - النجم الساحلي (تونس)

2009 - الأهلي (مصر)

2010 - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2011 - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2012 - المغرب الفاسي (المغرب)

2013 - الأهلي (مصر)

2014 - الأهلي (مصر)

2015 - وفاق سطيف (الجزائر)

2016 - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)

2017 - ماميلودي صنداونز (جنوب افريقيا)

2018 - الوداد (المغرب)

2019 - الرجاء (المغرب)

2020 - الزمالك (مصر)