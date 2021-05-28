شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبوالدهب ينتقد موسيماني بسبب حسين الشحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد محمود أبوالدهب، نجم الأهلي السابق، الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بسبب التشكيل الذي سيخوض به مباراة نهضة بركان المغربي.

وقال «أبوالدهب»، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : «(موسيماني) يخوض مباراة نهضة بركان المغربي، بتشكيل جيد، باستثناء الاعتماد على حسين الشحات منذ بداية المباراة».

وأضاف : «(الشحات) بعيد عن مستواه الفني منذ فترة طويلة، وكان من الأفضل أن يعتمد على صلاح محسن، منذ بداية المباراة، خاصة أن اللاعب قدم مستوى مميزًا في المباريات الأخيرة».

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان، مساء الجمعة، في بطولة السوبر الأفريقي.