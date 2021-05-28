شكرا لقرائتكم خبر عن «تخطيط» الأهلي تضغط على أجايى للموافقة على الرحيل للدورى التركى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى جلسة مع جونيور أجايى خلال الأيام المقبلة لحسم مصير العروض التى وصلته مؤخرا من أحد الفرق التركية لإعارته بداية من الموسم الجديد، وذلك بناء على رغبة بيتسو موسيمانى حتى يتسنى ضم لاعب أجنبى جديد خلال الانتقالات المقبلة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن لجنة التخطيط ترغب فى إقناع اللاعب بقبول الإعارة مع تجديد عقده مع الأهلى مقابل حصوله على مليون دولار سنويا، كما تعقد اللجنة جلسة أخرى مع مروان محسن، مهاجم الفريق، لمحاولة إخماد ثورة الغضب التى سيطرت على اللاعب مؤخرا بعد خروجه من حسابات المدير الفنى وإقناعه بقبول الإعارة للجونة حتى يحافظ على مستواه بالمشاركة فى المباريات الرسمية مع فريقه الجديد، على أن يحتفظ بمكانه فى النادى فى حالة رحيله على سبيل الإعارة أو منحه الحرية فى الرحيل النهائى وفقا لرغبته.