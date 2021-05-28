بطولة مصارعة الذراعين تنطلق في دبي الجمعة

يستضيف فندق كونراد دبي عند الساعة التاسعة، مساء الجمعة، بطولة «ملك الذراعين» التي ستشهد تحدي مصارعة الذراعين وينظمها البطلان الدوليان الأمريكيان مارك بوس، ولاري وليز، والكندي دون ليدس.

وتقام البطولة تحت إشراف لجنة مصارعة الذراعين في اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم في مصارعة الذراعين، ووجّه اتحاد اللعبة الدعوة لمحبي ومتابعي هذه الرياضة لمشاهدة أقوى نزالات مصارعة الذراعين، وتبرز إلى الواجهة مواجهة الأقوياء بين بطلي العالم للمحترفين ‏الأمريكي مايكل تولد، والكندي دفيت لاريت، بجانب مشاركة الأمريكي دون ادريس، إضافة إلى لاعبين دوليين آخرين.

وأكد فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أن البطولة هي الأولى التي يشرف عليها الاتحاد في الموسم الحالي، وقال إن البطولة ستكون تنافسية بمشاركة كبيرة من أبطال العالم، وأوضح أن الهدف من مثل هذه البطولات هو التعريف باللعبة وتشجيع ممارستها بشكل أوسع، مبيناً أن هنالك فعاليات أخرى سيتم تنظيمها والإشراف عليها مستقبلاً.