شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» و«الأولمبية» تطلقان دليل حوكمة الاتحادات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: مسعد عبد الوهاب

أطلقت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، وهو الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، ليشكل نقلة نوعية في مسيرة تطور القطاع الرياضي المحلي ويعد نموذجاً للعمل المؤسسي الموحد يخدم التطور ويخلق بيئة رياضية تحقق الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي، وأمهلت الهيئة الاتحادات والجمعيات واللجان المنضوية تحت مظلتها فترة 3 أشهر لتعديل أنظمتها الأساسية لتتوافق مع دليل الحوكمة الجديد، وتم التأكيد على أنه سيتم قطع الدعم المالي عن الجهات الرياضية التي لن تلتزم بتوفيق أنظمتها مع الدليل الجديد.

كما ستقوم اللجنة الأولمبية بتجميد عضوية تلك الجهات الممتنعة عن توفيق أوضاعها، ويشمل ذلك جميع الاتحادات.

تم الكشف عن ذلك في المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد بمقر الهيئة العامة للرياضة في دبي بحضور سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، ومحمد بن سليم الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وتم خلاله عرض أبرز مكونات الدليل، وملامحه التي تعكس حرص الهيئة على بناء بيئة تنظيمية تمكن الاتحادات الرياضية من تحقيق نتائج متميزة على المستويات الإقليمية والعالمية.

ويشتمل الدليل على العديد من المبادئ العامة التي تشكل إطاراً تنظيمياً لتأسيس أي اتحاد رياضي على مستوى الدولة، بما فيها تشكيل مجلس إداراته، وأهدافه واختصاصاته ومسؤولياته، إلى جانب التزاماته، ومكوناته وآليات اختيار أعضائه، ولجانه الدائمة والمؤقتة وأجهزته الإدارية والفنية، وأنظمته المالية وأطر الحوكمة فيه.

ويتضمن أيضاً اختصاصات الاتحادات الرياضية ال10 فيما يخص لمسؤوليات والمهام المختلفة مثل إدارة شؤون الرياضة ومراقبتها وفق أحكام النظام الأساسي، وتنظيم المسابقات الرياضية الواقعة ضمن اختصاص الاتحاد، وضع خطة لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً، نشر الروح الرياضية ومبادئ المنافسة الشريفة، نشر الألعاب وبناء القواعد الجماهيرية لها.

نموذج متكامل

وقال سعيد عبد الغفار حسين: دليل حوكمة الاتحادات الرياضية هو نموذج متكامل للنهوض بأداء الاتحادات وتطورها ويأتي بدعم وتوجيه الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ورئيس الهيئة العامة للرياضة وهو نموذج للشراكة الفاعلة بين الهيئة واللجنة الأولمبية الوطنية ليقدم رؤية مستقبلية لتطوير قطاعنا الرياضي بجميع مكوناته بناءً على أسس قوية تقوم على اعتماد أفضل الممارسات ومعايير الحوكمة العالمية لتكون أكثر قدرة على المنافسة على الساحة الدولية.

أفضل الممارسات

وقال محمد بن سليم: « الدليل بداية نوعية واستراتيجية عمل جديدة هدفها في المقام الأول توفير البيئة المثالية لاتحاداتنا الرياضية انطلاقاً من توجيهات ورؤية سمو الشيخ أحمد محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لكونها تمثل الوطن وتحمل رايته في مختلف المحافل والاستحقاقات، حيث تم إعداده وفق أفضل الممارسات والمعايير عن طريق نخبة من المختصين بالشأن القانوني، والرياضي ليصبح بمثابة النبراس الذي سيحدد المسارات الصحيحة للاتحادات الرياضية في صياغة لوائحها وأنظمتها الأساسية وقوانينها الداخلية».

تأهل 3 رياضيين إلى الأولمبياد

كشف محمد بن سليم عن تأهل 3 رياضيين إلى أولمبياد طوكيو 2021 حتى الآن وهم: فيكتور وإيفان لاعبا منتخب الجودو، وسيف بن فطيس لاعب منتخب الرماية، بانتظار الكتاب الرسمي من اتحاد الرماية.