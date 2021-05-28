بث مباشر بدون تقطيع.. الأهلي × نهضة بركان (السوبر الإفريقي)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب استاد جاسم بن حمد بالدوحة، الذي يستضيف مباراة الأهلي، ونظيره نهضة بركان المغربي، في السادسة مساء اليوم الجمعة، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان المغربي، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية.

وسط الهجوم: حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

وفي الهجوم: محمد شريف.

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