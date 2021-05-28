التشكيل الرسمي.. موسيماني يدفع بالقوة الضاربة للأهلي أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نهضة بركان المغربي، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد جاسم بن حمد بالدوحة، في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية.

وسط الهجوم: حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويدخل الأهلي اللقاء باعتباره بطلا لدوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، بعدما فاز على الزمالك في النهائي بهدف محمد مجدي قفشة القاتل، فيما حصل نهضة بركان على لقب الكونفدرالية على حساب بيراميدز.

وتعد المباراة لها أهمية خاصة عند جمهور الأحمر، حيث أنها تأتي بعد نجاح الفريق في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب التعادل مع صن داونز على أرضه بهدف لكل منهما، بالإضافة إلى رغبة الشياطين الحمر في استعادة اللقب الغائب عن خزائنهم منذ 7 أعوام.

قائمة الأهلي

من جانبه، أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قائمة الأهلي ضد نهضة بركان، وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- حمزء علاء.

في الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمود متولي- سعد سمير- أيمن أشرف- محمود وحيد- محمد هاني- أحمد رمضان «بيكهام»- علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- أكرم توفيق- حمدي فتحي- محمد مجدي «أفشة» – ناصر ماهر- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- وليد سليمان- محمود عبد المنعم «كهربا»- جونيور أجايي.

في الهجوم: صلاح محسن- محمد شريف- والتر بواليا.

ويغيب عن الأهلي كل من: محمد محمود وكريم نيدفيد ومروان محسن للإصابة.