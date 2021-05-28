"التشكيل.. الغيابات.. طاقم التحكيم.. القنوات الناقلة".. مباراة الأهلي ضد نهضة بركان.. مخاوف موسيماني من محسن ياجور

الشارقة - اميمة ياسر - اتنتاب علامات الخوف والقلق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، من محسن ياجور، مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، وذلك بعد التقارير التي انتشرت في الساعات الأخيرة قبل مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في بطولة السوبر الأفريقي، المقرر لها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة «السابعة بتوقيت مكة المكرمة» في اللقاء الذي يديره الجزائري مصطفى غربال، وسيجري بث اللقاء عبر قنواتbeIN Sports 1 HD Premium، Alkass Three HD ، Alkass Six HD، ويعلق على المواجهة كل من حفيظ دراجي، أحمد الطيب، وخالد الحدي.



مباراة الأهلي ضد نهضة بركان.. خوف موسيماني من محسن ياجور

وأوضح موقع «le360 سبورت» المغربى، أن بيتسو موسيمانى يخشى على دفاع النادي الأهلي في هذه المباراة من خطورة محسن ياجور، مهاجم نهضة بركان، نظرا لما يمتلكه اللاعب من قدرات فنية وبدنية عالية، وقد يتسبب في إرهاق دفاع المارد الأحمر خلال المباراة، ما جعل المدرب الجنوب أفريقي يحذر لاعبيه من ترك مساحات أمام هذا اللاعب تحديدا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي



استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد جاسم بن حمد بنادي السد القطري، ويلعب الأهلي مباراة اليوم لحصد كأس السوبر الأفريقي، والذي غاب عن خزينة بطولات النادي الأهلي منذ 7 سنوات (2014).

وظهرت ملامح تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان في المران الختامي والأساسي للأهلي أمس الخميس والذي أقيم على ملعب المباراة. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع أمام نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي كالتالي:



محمد الشناوي في حراسة المرمى أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني رباعي خط الدفاع الثلاثي عمرو السولية، آليو ديانج، محمد مجدي أفشة في وسط الملعب، وأخيرا حسين الشحات، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف في الخط الهجومي.

تعديل طريقة لعب الأهلي ضد نهضة بركان



وحرص موسيماني على تعديل تشكيل الأهلي وطريقة لعبه عن المباراة الأخيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي في إياب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، حيث كان المدرب الجنوب أفريقي يعتمد على طريقة دفاعية بالدفع بـ3 لاعبين في مركز المساك وهو ما يعدله في لقاء اليوم.

تشكيل نهضة بركان المتوقع أمام الأهلي في السوبر الأفريقي



على الجانب الآخر، من المتوقع أن يبدأ بيدرو بن علي، المدير الفني لنهضة بركان، بتشكيل متوقع أمام الأهلي كالتالي:



زهير لعروبي - عمر النمساوي - محمد عزيز - يوسوفا دايوه - حمزة الركراكي - العربي الناجي - بكر الهلالي - زكرياء حدراف - حمدي لعشير - محسن ياجور - زيد كروش.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ونهضة بركان مجانا



قنوات الكأس أعلنت عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذاعة مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي بالسوبر الإفريقي، حيث تذاع المباراة عبر قناة Alkass Three HD ويعلق عليها أحمد الطيب.

كما أعلنت قناتا RTS2 وRTB نقل المباراة أيضاً على القمر الصناعي (يوتل سات)

قناة RTS2 السنغالية هي قناة مفتوحة على القمر الصناعي (يوتل سات) ويمكن استقبالها بعد اتباع التالي:

قمر يوتل سات 9 شرق.

تردد: 11900 أفقي.

معدل الترميز: 27500.

