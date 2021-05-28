دورة بلغراد: ديوكوفيتش الى النهائي الثالث في 2021

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بلغراد : بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول النهائي الثالث له هذا الموسم بعد فوزه على السلوفاكي أندري مارتن الصاعد من التصفيات بصعوبة 6 1 و4 6 و6 صفر الجمعة في نصف نهائي دورة بلغراد على الملعب الذي يحمل اسمه في العاصمة الصربية.

وخلافاً لمباراة الدور ربع النهائي حيث احتاج الى 56 دقيقة فقط لتخطي الارجنتيني فيديريكو كوريا 6 1 و6 1، عانى ديوكوفيتش الجمعة لتخطي منافسه السلوفاكي البالغ 31 عاماَ والمصنف 119 عالمياً وحجز مقعده في النهائي الثالث له هذا الموسم والـ119 في مسيرته المتوجة بـ82 لقباً حتى الآن، بينها 18 في الغراند سلام.

واحتاج ابن الـ34 عاماً الذي توج في أوائل الموسم بلقب بطولة أستراليا المفتوحة ثم خسر نهائي دورة روما الألف نقطة للماسترز على يد غريمه الإسباني رافايل نادال، الى ساعة و55 دقيقة لكي يحجز بطاقته الى نهائي "دورته" التي تقام للمرة الثانية في قرابة شهر (أقيمت بين 19 و25 نيسان/أبريل وخرج الصربي من نصف النهائي على يد الروسي أسلان كاراتسيف الذي خسر في النهائي أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني).

ويخوض ديوكوفيتش نهائي "دورته" للمرة الأولى منذ 2011 حين توج بطلاً للمرة الثانية قبل أن يغيب عنها حتى هذا العام، وهو قال بعد مباراة الجمعة "إني متحمس جداً للعب أمام الجمهور الصربي. إنها (بلغراد) مسقط رأسي. أنا متحمس دائماً لكن مع بعض التوتر فأنا أدخل الى الملعب وألعب أمام جمهوري".

وتابع "إنه شعور فريد. تشعر بالكثير من الضغط والتوقعات. لكني سعيد وحسب بالحصول على فرصة المنافسة على الكأس غداً".

ويأمل ديوكوفيتش أن يفوز باللقب من أجل التحضر بأفضل طريقة لبطولة رولان غاروس الفرنسية التي تنطلق الأحد حيث سيسعى الصربي الى فك عقدته فيها واحراز اللقب للمرة الثانية فقط، لكن التحدي صعب جداً في مواجهة نادال الذي تغلب عليه العام الماضي في النهائي وتوج بطلاً للمرة الثالثة عشرة في البطولة الفرنسية.