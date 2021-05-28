شكرا لقرائتكم خبر عن ديانج يهدد مرمى نهضة بركان فى الدقيقة 8.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدد اليود يانج لاعب الأهلي مرمى نهضة بركان المغربي فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا فى السوبر الأفريقي، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم في خط الدفاع، عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر في خط الوسط، و محمد شريف في خط الهجوم.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي والتي تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد كل من: رامي ربيعة - محمود عبد المنعم كهربا - حمدي فتحي - وليد سليمان - علي لطفي - صلاح محسن - على معلول.

وأعلن خوان بيدرو بنعلي، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي، في مباراة نهائي السوبر الأفريقي والمقرر لها السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "حامد بن جاسم" بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى حين حصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بهدف.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي: زهير لعروبي في حراسة المرمى، عمر النمساوي - إسوفو دايو - محمد عزيز - إسماعيل المقدم في خط الدفاع، محمد فرحان - بكر الهلالي - العربي الناجي في خط الوسط، حمدي لعشير - محسن ياجور - زيد كروش في خط الهجوم.