شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول من مواجهة المقاصة وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة فريقى مصر المقاصة وغزل المحلة، التى تجمعهما حاليًا باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ودخل المقاصة المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمود حمدي، خط الدفاع: عصام صبحي – أسامة عزب – أحمد صبيحة – محمد الدسوقي، خط الوسط: هشام محمد – مصطفى شبيطة – عبدالله مجدي – شيميلس بيكيلي – أحمد عادل ميسي، خط الهجوم: باسم مرسي.

فيما يضم تشكيل غزل المحلة كلاً من.. حراسة المرمى: عمرو شعبان، الدفاع: فتحي مبروك - محمد فتح الله - محمد عبد القادر - يحيي خالد، خط الوسط: بسام ماهر - أحمد نادري - عبده يحيي - خالد الأخميمي،الهجوم: هشام عادل - محمود صلاح.

يحتل مصر المقاصة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 23 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى.

يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 31 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 24.