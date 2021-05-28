شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة المجموعة الثانية فى بطولة أفريقيا 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة أفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت 2021" والتى ستقام فى رواندا وانتهت منذ قليل، عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع منتخبات تونس وأفريقيا الوسطى وغينيا.

وتقام البطولة فى رواندا بمشاركة 16 منتخبا في الفترة ما بين 24 أغسطس وحتى 5 سبتمبر المقبل، وتأهلت مصر للبطولة بعدما تصدرت المجموعة الثالثة لتصفيات البطولة وجمعت 10 نقاط من 5 مباريات.

وجاءت قرعة دور المجموعات للبطولة على النحو التالي: المجموعة الأولى: رواندا – أنجولا – الكونغو الديمقراطية – صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة. المجموعة الثانية: تونس – مصر – إفريقيا الوسطى – غينيا. المجموعة الثالثة: نيجيريا – كوت ديفوار – مالي – كينيا. المجموعة الرابعة: السنغال – الكاميرون – صاحب المركز الثاني من المجموعة الثالثة – جنوب السودان.

ولم يتحدد حتى الآن صاحبي المركز الثاني والثالث في مجموعة مصر بعدما تأجلت الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة.

وتأهل حتى الآن 14 منتخبا للبطولة، ويُنتظر تحديد صاحب المركز الثاني والثالث ليكتمل عِقد الفرق المتأهلة.