شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي فى السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي ونهضة بركان المغربي فى بطولة السوبر الأفريقي باستاد جاسم بن حمدي بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، ديانج، محمد هاني، أيمن أشرف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدى أفشة ومحمد شريف.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي: زهير لاعروبي ، عمر النمساوي - إسوفو دايو - محمد عزيز - إسماعيل _ محمد فرحان - بكر الهلالي - العربي الناجي _ حمدي لعشير - محسن ياجور و زيد كروش

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فى فندق الإقامة قبل نصف ساعة من التحرك؛ للتأكيد على الجوانب الخططية، وتنفيذ التعليمات الفنية خلال المباراة ومنح التعليمات الأخيرة لكل لاعب.

من جهته أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها بعثة الفريق أمس داخل فندق الإقامة؛ استعدادا لمباراة السوبر الأفريقي. واختتم الأهلي استعداده لمباراة نهضة بركان أمس، حيث أدى مرانه الختامي على ملعب نادي السد الذي يستضيف المباراة.

من جهته، أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق يخوض مباراة نهضة بركان بهدف تحقيق الفوز على بطل المغرب، والتتويج باللقب والعودة بكأس البطولة إلى القاهرة لإسعاد الجماهير، مشيراً إلى أن الأهلى استعد بشكل جيد لهذه المواجهة، منذ الوصول إلى قطر.

وقال عبدالحفيظ، السوبر الأفريقي بطولة غالية وعزيزة على الأهلي، ونسعى بقوة للتويج باللقب الغائب عن دولاب بطولات النادى منذ7 سنوات تقريبا، عندما توج الفريق بآخر لقب «سوبر» على حساب الصفاقسى التونسي.

وأضاف مدير الكرة، «الأهلى الآن فى مرحلة مهمة، نجح خلالها الفريق فى إنجاز أهدافه فى المسابقة المحلية، وفى دورى أبطال أفريقيا، ونحن الآن فى بطولة السوبر، ونخوض مباراة حاسمة الليلة أمام نهضة بركان المغربي، ونسعى لتحقيق الفوز؛ للتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وأكد مدير الكرة أن لاعبى الأهلى لديهم الخبرات التى تساعدهم فى الفصل بين البطولات المتعددة، والتعامل الذهنى مع كل بطولة على حدة، والجهاز الفنى يسعى بشكل مستمر لتجديد دوافع اللاعبين؛ من أجل استمرار مسيرة الفريق فى تحقيق الانتصارات وحصد البطولات.

وشدد عبدالحفيظ على أن مباراة السوبر الإفريقى هى بطولة اليوم الواحد، ولها حسابات خاصة، مشيرا إلى أن مساندة جماهير الأهلى للفريق دائما ما تصنع الفارق، والتتويج بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم الاخيرة للأندية فى قطر كانت خير شاهد على ذلك؛ لذلك فهو سعيد بتواجدهم فى مدرجات ملعب جاسم بن حمد بنادى السد اليوم لمؤازرة الأهلي.