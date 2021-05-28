شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل مع دجلة 1 - 1 فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين دجلة والمصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فى اللقاء الذى يجمعهما اليوم، الجمعة، على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تقدم دجلة بهدف مباغت فى الدقيقة الأولى عن طريق أحمد عاطف، بعد ارتباك وخطأ دفاعي من أحمد شوشة، لكن المصرى عاد وسجل التعادل عن طريق سعيدو سيمبوري فى الدقيقة 19 من زمن اللقاء.

وجاء تشكيل المصري بقيادة علي ماهر كالتالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، حسن علي، وفي الوسط: سعيدو سيمبوري، فريد شوقي، محمد عنتر، عمر كمال عبد الواحد، كازادي كاسونجو، وفي الهجوم: أوستن أوموتو

وجاء تشكيل دجلة كالتالي تحت القيادة الفنية الجديد لـ عبد الباقي جمال بعد اقالة ماريو سالاس: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، وخط الدفاع: محمد جمال، محمد رضا، أحمد سعيد، بسام وليد، وفي الوسط: خالد رضا، حسام عرفات، يعقوبو، أحمد عاطف، محمد جمال، والهجوم: صلاح أمين

مباراة اليوم يدخلها المصري بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر غزلان دجلة من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المصري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل وادي دجلة المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.