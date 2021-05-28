شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب موسيمانى مع الأهلى قبل موقعة السوبر الأفريقى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موقعة كأس السوبر الأفريقى التى تجمع الأهلي ونهضة بركان المغربي على ملعب جاسم بن حمد بنادى السد بالعاصمة القطرية الدوحة، والمحدد لها السادسة مساء اليوم الجمعة فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية ، ويبحث المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى عن لقبه السابع فى البطولة، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى فى تاريخه.

وتوج موسيماني مع الأهلي بألقاب الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية ويبحث عن لقبه الرابع مع المارد الأحمر بعدما خاض 43 مع الأهلى حقق الفوز فى 30 مباراة وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 4 مباريات فقط.

ويملك موسيمانى فى جعبته لقب سوبر أفريقى قبل مواجهة نهضة بركان، حيث نجح المدرب الجنوب أفريقى فى 18 فبراير عام 2017 فى قيادة ماميلودي صنداونز لرفع بطولة كأس السوبر الأفريقي وذلك بتغلبه على ضيفه حامل اللقب مازيمبي الكونغولي 1-صفر على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا.

وكان صن داونز قد حقق حينها لقب دوري أبطال القارة للمرة الأولى في تاريخه بتفوقه على الزمالك 3-صفر ذهابا وصفر-1 إيابًا.

وبحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن الفائز بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي يحصل على 200 ألف دولار، بينما الخاسر يحصل على 150 ألف دولار.