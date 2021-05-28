شكرا لقرائتكم خبر عن معلول وفتحي على دكة الأهلي قبل السوبر الأفريقي.. وأجايي وأكرم خارج القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي فى مباراة السوبر الأفريقي ضد نهضة بركان المغربي، والتي تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، كل من: رامي ربيعة، محمود عبد المنعم كهربا، حمدى فتحي، وليد سليمان، على لطفي، صلاح محسن، على معلول.

المفاجأة هى أنه خرج من قائمة الأهلي كل من جونيور أجايي ومحمود متولي وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق ووالتر بواليا، حمزة علاء، سعد سمير، محمود وحيد.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد.. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، وبدر بانون، وأيمن أشرف، وياسر إبراهيم في خط الدفاع، عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر في خط الوسط، و محمد شريف في خط الهجوم.

وأعلن خوان بيدرو بنعلي، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي، في مباراة نهائي السوبر الأفريقي والمقرر لها السادسة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "حامد بن جاسم" بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا العام الماضي، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى حين حصد نهضة بركان لقب الكونفدرالية، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بهدف.

وجاء تشكيل نهضة بركان كالتالي:

حراسة المرمى: زهير لاعروبي

خط الدفاع: عمر النمساوي - إسوفو دايو - محمد عزيز - إسماعيل المقدم

خط الوسط: محمد فرحان - بكر الهلالي - العربي الناجي

خط الهجوم: حمدي لعشير - محسن ياجور - زيد كروش