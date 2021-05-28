شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يسجل أسرع هدف لدجلة بعد 39 ثانية فى مرمى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد عاطف، لاعب وادى دجلة، أسرع هدف لفريقه هذا الموسم فى مرمى المصري البورسعيدي، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف عاطف بعد مرور 39 ثانية من انطلاقة المباراة، بعدما ضغط اللاعب على مدافع المصري أحمد شوشة واستخلص الكرة ووضعها على يسار الحارس، ليكون أسرع هدف لدجلة هذا الموسم، فيما يبقى اسرع هف في الدورى بشكل عام من نصيب الكونغولى والتر بواليا مع الجونة ضد طلائع الجيش في الدور الأول.

وجاء تشكيل المصري كالتالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد شوشة، حسن علي، وفي الوسط: سعيدو سيمبوري، فريد شوقي، محمد عنتر، عمر كمال عبد الواحد، كازادي كاسونجو، وفي الهجوم: أوستن أوموتو

وجاء تشكيل دجلة كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، وخط الدفاع: محمد جمال، محمد رضا، أحمد سعيد، بسام وليد، وفي الوسط: خالد رضا، حسام عرفات، يعقوبو، أحمد عاطف، محمد جمال، والهجوم: صلاح أمين

مباراة اليوم يدخلها المصري بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر غزلان دجلة من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المصري المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفا، فيما يحتل وادي دجلة المركز السابع عشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل.