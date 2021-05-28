شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: الأهلي الأفضل فردياً وجماعياً قبل السوبر الأفريقي رغم صعوبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء ميهوب نجم الأهلى السابق أن مباراة الفريق اليوم أمام نهضة بركان ستكون صعبة، وليست سهلة كما يتوقعها الجمهور، بسبب موقف الفريق المغربى فى بطولة الدورى وأرقامه السيئة هذا الموسم.

وأضاف ميهوب أن أسباب صعوبة لقاء اليوم ستكون بسبب طموح لاعبى بركان فى تحقيق اللقب، وهو حق مشروع بالنسبة لهم، وكذلك بسبب حماسهم لملاقاة فريق كبير بحجم النادى الأهلى.

وأشار نجم الأهلى السابق إلى أنه بالرغم من صعوبة اللقاء إلا أن الأهلى فرصة كبيرة للفوز ببطولة السوبر لعدة أسباب، أهمها خبرة لاعبى الأهلى فى البطولات الأفريقية، وكذلك لأنه الأفضل جماعياً وعلى مستوى الأفراد هو الأكثر مهارة وأن خبرات لاعبى الأهلى فى مثل هذه المواقف دائما ما تساعدهم على حسم البطولة لصالحهم.

وطالب علاء ميهوب لاعبى الأهلى بضرورة التحلى بالهدوء وعدم التسرع فى المباراة او الانفعال بسبب خشونة لاعبى نهضة بركان المتوقعة بسبب حماسهم، كما طالب ميهوب لاعبى الأهلى بضرورة استغلال انصاف الفرص واحراز هدف مبكر يريح اعصابهم ويجعل فريق نهضة بركان يتخلى عن طريقته الدفاعية التى يعتمد عليها فى اغلب مبارياته مؤخراً.

وتوقع ميهوب أن يقوم موسيمانى بالتأكيد على لاعبى الفريق الأحمر بضرورة الضغط على لاعبى نهضة بركان مبكراً، خاصة أن الأهلى الأفضل فى كل الخطوط والاكثر والأوفر حظاً والأفضل على مستوى اللياقه البدنيه خاصة وان لاعبى نهضه بركان معدل الاعمار السنيه لديهم مرتفع بشكل كبير.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى امام نظيره نهضة بركان فى تمام الساعة السادسه مساء اليوم بتوقيت القاهره امام نظيره نهضة بركان ببطولة السوبر الافريقى والتى من المنتظر ان تقام على استاد جاسم بن حمد بالعاصمه القطريه الدوحة .