شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء الأهلى يتجمعون داخل مقر الجزيرة لمتابعة السوبر الأفريقى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من أعضاء النادى الأهلى على التواجد بمقر الجزيرة لمتابعة مباراة الفريق الأحمر أمام نهضة بركان والتى تنطلق بعد قليل فى بطولة كأس السوبر الأفريقى.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل الفريق لمباراة السوبر الأفريقي المقرر لها السادسة مساء اليوم، الجمعة، بتوقيت القاهرة، أمام نهضة بركان المغربي باستاد جاسم بن حمد بنادي السد فى العاصمة القطرية الدوحة.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي، بدر بانون، ياسر إبراهيم، عمرو السولية، ديانج، محمد هاني، أيمن أشرف، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة ومحمد شريف.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة فى فندق الإقامة قبل نصف ساعة من التحرك؛ للتأكيد على الجوانب الخططية، وتنفيذ التعليمات الفنية خلال المباراة ومنح التعليمات الأخيرة لكل لاعب.