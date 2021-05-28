شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول الأهلى إلى ملعب مباراة نهضة بركان فى كأس السوبر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تفقد أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد فور وصول حافلة الفريق، قبل ساعة ونصف الساعة من مواجهة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي.

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس على ملعب المباراة في حضور الإعلام (خلال ربع الساعة الأولى)، وحرص الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي بعد مران بدني خفيف.

ودخل فريقا الأهلي ونهضة بركان وجميع المرافقين والمشاركين بمباراة السوبر الإفريقي، في فقاعة طبية منذ يوم 25 في فندق واحد، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي يفرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ومنذ وصول بعثة الأهلي إلى قطر، حرص بيتسو موسيماني على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع اللاعبين آخرها قبل نصف الساعة من مغادرة فندق الإقامة؛ للتركيز على نقاط القوة والضعف في نهضة بركان، بعد قيام الجهاز الفني بمشاهدة عدة مباريات لبطل المغرب.