اخبار الرياضه

لحظة وصول الأهلى إلى ملعب مباراة نهضة بركان فى كأس السوبر.. فيديو وصور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول الأهلى إلى ملعب مباراة نهضة بركان فى كأس السوبر.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تفقد أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد فور وصول حافلة الفريق، قبل ساعة ونصف الساعة من مواجهة نهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي.

وخاض الأهلي مرانه الختامي أمس على ملعب المباراة في حضور الإعلام (خلال ربع الساعة الأولى)، وحرص الجهاز الفني على تنفيذ الجزء الخططي بعد مران بدني خفيف.

ودخل فريقا الأهلي ونهضة بركان وجميع المرافقين والمشاركين بمباراة السوبر الإفريقي، في فقاعة طبية منذ يوم 25 في فندق واحد، طبقًا للإجراءات الاحترازية التي يفرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ومنذ وصول بعثة الأهلي إلى قطر، حرص بيتسو موسيماني على عقد أكثر من محاضرة بالفيديو مع اللاعبين آخرها قبل نصف الساعة من مغادرة فندق الإقامة؛ للتركيز على نقاط القوة والضعف في نهضة بركان، بعد قيام الجهاز الفني بمشاهدة عدة مباريات لبطل المغرب.

191574535_5871063972936072_4538348417128116969_n

 

 

 

 

 

191230152_5871064299602706_1581420151554368789_n

 

 

 

 

191613586_5871064622936007_7665469292349515979_n

 

 

 

 

 

 

 

192220055_5871064899602646_6016516088750539605_n

 

 

 

 

 

 

 

192389579_5871063696269433_2057975196627167099_n

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا