عاجل | ياجور يقود تشكيلة نهضة بركان ضد الاهلي في كأس السوبر الأفريقي 2020

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يقود الهداف المغربي القدير “محسن ياجور” تشكيلة نهضة بركان ضد الاهلي في كأس السوبر الأفريقي 2020، المقرر له مساء اليوم الجمعة 28 مايو في العاصمة القطرية الدوحة على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.
وتسبب المهاجم المخضرم “محسن ياجور” في هدف تتويج نهضة بركان بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الماضي على حساب بيراميدز المصري، والذي سجله قلب الدفاع “دايو” بمتابعة مميزة داخل منطقة الجزاء.
وكان محسن ياجور قد سجل ذات مرة في مرمى الاهلي المصري، خلال الدقائق الأخيرة من مباراة ذهاب الدور التأهيلي الثالث لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا عام 2015، أثناء فترة تمثيله لنادي المغرب التطواني، إثر ركلة حرة مباشرة، وفي لقاء الإياب بالقاهرة اكتفى الاهلي بتسجيل هدف وحيد ليخسر بعدها في ركلات الجزاء الترجيحية.
تشكيلة نهضة بركان ضد الاهلي اليوم
زهير لعروبي
عمر النمساوي – إيسوفو دايو – إسماعيل مقدم -محمد فرحان
بكر الهلالي – زيد كروش – لعربي ناجي – محمد عزيز
حمدي لعشير – محسن ياجور
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