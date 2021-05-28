مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا في بث مباشر باستعدادات تصفيات مونديال 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة البحرين وماليزيا الودية باستعدادات تصفيات مونديال 2022، ضمن مباريات اليوم الجمعة 28-5-2021.

يلتقي منتخب البحرين مع نظيره الماليزي على استاد البحرين الوطني بمدينة عيسى، اليوم الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبين لإستئناف تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتعد مواجهة اليوم لفريق البحرين أمام ماليزيا هي الثانية، ضمن معسكره الحالي بقيادة المدرب البرتغالي هيليو سوزا، حيث واجه منتخب أوكرانيا على استاد متاليست، يوم 23 من الشهر الجاري، وانتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

ويتواجد منتخب البحرين في المجموعة الثالثة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ويحتل المركز الثاني برصيد 9 نقاط، ويفصله نقطتين عن المتصدر “العراق”، وبفارق 3 نقاط عن الثالث “إيران” الذي لعب مباراة أقل، بينما يتواجد منتخب هونج كونج في المركز الرابع، ويتذيل منتخب كمبوديا ترتيب المجموعة بنقطة واحدة في رصيده.

وسيلعب منتخب البحرين أمام منتخب كمبوديا ضمن الجولة السابعة بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، يوم الخميس 3-6-2021، على استاد البحرين الوطني.

وتنقل مباراة منتخب البحرين ومنتخب ماليزيا اليوم، على قناة البحرين الرياضية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية والبحرين.