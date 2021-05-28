يلا شوت مشاهدة الأهلي ونهضة بركان اليوم في بث مباشر

تابع بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي 2021، ضمن أهم مباريات اليوم الجمعة 28 مايو.

تُسلط الأضواء على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في قطر، حيث يستقبل كأس السوبر الأفريقي 2021، بين الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، في المباراة المؤجلة من يوم 18-12-2020.

ويدخل النادي الأهلي نهائي كأس السوبر الأفريقي 2021، بصفته بطلًا لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2020 على حساب غريمه نادي الزمالك بعدما فاز عليه في المباراة النهائية بنتيجة (2-1)، وسيسعى المارد الأحمر لتحقيق اللقب السابع في تاريخه على حساب نهضة بركان اليوم.

ويغيب لقب كأس السوبر الأفريقي عن خزائن بطولات النادي الأهلي منذ 2014، ولكنه عانق الكأس 6 مرات بشكلٍ عام، أعوام (2002)، (2006)، (2007)، (2009)، (2013)، و(2014).

وخسر النادي الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقي مرتين فقط على مدار تاريخه، الأولى كانت أمام غريمه التقليدي الزمالك في عام 1994، بهدف دون رد سجله أيمن منصور، والثانية في 2015 أمام وفاق سطيف الجزائري بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل الايجابي (1-1).

في المقابل، يدخل نادي نهضة بركان المغربي كأس السوبر الأفريقي 2021، متوجًا بلقب كأس الكونفدرالية 2020، على حساب نادي بيراميدز المصري، حيث فاز عليه في المباراة النهائية بفضل هدف يوسوفو دايو.

وتعتبر مواجهة الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي هي الأولى في تاريخ الفريقين، وتنقل على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي الجزائري المتميز “حفيظ دراجي”.

كما تنقل مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2021، على قناة الكأس القطرية 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”، وتذاع ايضًا على الكأس 6، بصوت المعلق القطري “خالد الجدي”.

ويدير لقاء الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، الحكم الدولي الجزائري “مصطفى غربال”، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت المغرب، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية وقطر.

الاهلي 0-0 نهضة بركان

????ملعب جاسم بن حمد بنادي السد (الدوحة – قطر)

???? كأس السوبر الأفريقي 2020

القناة الناقلة: beIN Sports HD1

الحكم: مصطفى غربال (الجزائر)

???? موعد المباراة 16:00 GMT

جارية الآن

أهلاً بكم في هذا البث المباشر والتغطية الحية لـ قمة مباريات اليوم بين الاهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الافريقي 2020 الذي تأجل لمدة 5 أشهر تقريبًا بسبب جائحة فيروس كورونا.

يصحبكم المعلق الرياضي المصري محمود ماهر من مركز البث بموقع الخليج 365، مكتب القاهرة.

ريفريش لتحديث هذه الصفحة بصفة مستمرة للتعرف على مجريات اللقاء والنتيجة.

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بعد قليل تأتيكم تشكيلة الاهلي

بعد قليل تأتيكم تشكيلة نهضة بركان

التشكيلة الاساسية للنادي الاهلي

محمد الشناوي

أيمن أشرف – بدر بانون – ياسر إبراهيم – محمد هاني

أليو ديانج – عمرو السولية

طاهر طاهر – أفشة – حسين الشحات

محمد شريف

التشكيلة الاساسية لنادي نهضة بركان

زهير لعروبي

عمر النمساوي – إيسوفو دايو – إسماعيل مقدم -محمد فرحان

بكر الهلالي – زيد كروش – لعربي ناجي – محمد عزيز

حمدي لعشير – محسن ياجور

ملخص مباراة الاهلي ونهضة بركان لحظة بلحظة

1″ صافرة بداية المباراة بين الاهلي ونهضة بركان.

3″ فرصة ضائعة من محمد شريف بعدما تمركز بشكل خاطيء داخل منطقة الجزاء

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