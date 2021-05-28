الميركاتو الصيفي 2021 | زكريا لبيض ومزراوي ضمن قائمة مبيعات أياكس

قرر المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام “مارك أوفارمارس” إدراج الثنائي الدولي المغربي “زكريا لبيض ونصير مزراوي” في قائمة مبيعات الميركاتو الصيفي 2021، والتي تضم 7 أسماء أثرت بصورة مباشرة في بلوغ العملاق الهولندي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والتتويج بلقب الدوري المحلي لموسم 2021/2020.

أياكس ينتظر عروضًا جادة من الأندية الراغبة في شراء زكريا لبيض ونصير مزراوي و5 لاعبين آخرين مع فتح باب الميركاتو الصيفي 2021، بهدف تخفيف فاتورة الأجور السنوية من جهة، ولتحقيق مكاسب مالية مميزة جراء بيعهم قبل انتهاء عقودهم من جهة أخرى، كما سبق وحدث مع الثلاثي “فرينكي دي يونج وحكيم زياش وفان دي بيك” خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وينتهي عقد زكريا لبيض مع أياكس في يونيو من العام المقبل، ولم يتوصل صاحب الألعاب المتميز لاتفاق لتمديد تعاقده مع إدارة أياكس منذ يناير الماضي، بالتالي لا يود مارك أوفرمارس خسارة صاحب 6 مباريات دولية مع منتخب المغرب الأول دون تحقيق أي ربح مالي قبل رحيله.

وكشفت صحيفة تيليفوتبال الهولندية Televoetbal عن قائمة الأسماء الكاملة المعروضة للبيع في الميركاتو الصيفي 2021 من جانب إدارة أياكس.

وشملت أيضًا الحارس الكاميروني المتميز “أندريه أونانا” صاحب الـ 25 عامًا، والذي كان قد تخرج من أكاديمية برشلونة الشهيرة “لاماسيا” عام 2014.

وينتهي عقد أونانا مع أياكس في 30 يونيو 2021، وقد يكون من ضمن الصفقات المجانية التي تتطلع إدارة برشلونة لإبرامها هذا الصيف في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة، لكن سيتوجب على البرسا هزيمة آرسنال أولاً، حيث قدم للحارس راتبًا مميز بحسب ما ذكرته النسخة البريطانية من جول قبل نحو 3 أسابيع.

قائمة مبيعات أياكس في الميركاتو الصيفي 2021

إليكم قائمة اللاعبين المعروضين للبيع من جانب إدارة أياكس في الميركاتو الصيفي 2021، والتي أعلنتها صحيفة تيليفوتبال الهولندية اليوم الجمعة: