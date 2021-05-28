الامارات | عجمان يتعاقد مع غوران خلفاً للرمادي

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يتعاقد مع غوران خلفاً للرمادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي عجمان عن تعاقده، رسمياً، مع الصربي غوران توفيدزيتش لتدريب الفريق الأول في الموسم المقبل، خلفا للمصري أيمن الرمادي الذي انتهى عقده مع «البرتقالي» بانتهاء الموسم المنصرم.

وقال نادي عجمان في بيان اليوم الجمعة: «إن المدرب الجديد وقع على العقد الجديد لمدة موسم واحد قابل للتجديد، بحضور أمين السر العام والمشرف العام على فريق الكرة عبدالله الظاهري».

وستكون تجربة عجمان هي الرابعة للمدرب الصربي غوران في دوري الخليج العربي والخامسة مع الأندية الإماراتية، إذ سبق له تدريب الفجيرة في الموسم الماضي، كما قاد خورفكان في موسم 2019-2020، واتحاد كلباء في الموسم الذي سبقه، بينما كانت تجربته الأولى مع بني ياس في موسم 2017-2018، حينما قاده في الدرجة الأولى للصعود لدوري الخليج العربي.

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