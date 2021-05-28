شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغادر فندق الإقامة ويتوجه إلى ملعب مباراة نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة، منذ قليل، في طريقه إلى ملعب جاسم بن حمد بنادي السد لخوض مباراة نهضة بركان في السوبر الأفريقي التي تنطلق في السادسة مساء اليوم الجمعة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة في فندق الإقامة قبل نصف الساعة من التحرك للتأكيد على الجوانب الخططية وتنفيذ التعليمات الفنية خلال المباراة ومنح التعليمات الأخيرة لكل لاعب.

وأعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، سلبية المسحة الطبية التي أجرتها بعثة الفريق أمس داخل فندق الإقامة استعدادًا لمباراة نهضة بركان في بطولة كأس السوبر الأفريقي.

واختتم الأهلي استعداده لمباراة نهضة بركان، أمس، حيث أدى مرانه الختامي على ملعب نادي السد، الذي يستضيف المباراة.