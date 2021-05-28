شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تتزين بالعلم الفلسطيني في مباراة السوبر الأفريقي (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرصت جماهير النادي الأهلي على حمل لافتات دعم للشعب الفلسطيني وذلك قبل مباراة نهضة بركان في إطار مباراة السوبر الأفريقي والتي ستقام في الدوحة بعد قليل.

وسيخوض الأهلي ( بطل أفريقيا ) مواجهة صعبة أمام نهضة بركان المغربي (بطل الكونفيدرالية) في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

ويحظى المارد الأحمر بحضور جماهير كبير خلال زياراته إلى الخليج وهو ما يمثل عامل إيجابي في رفع الاجنب المعنوي للبعثة وهو ما يساهم في تحقيق الفوز.

ويأمل الأهلي في التتويج باللقب الغائب منذ 2014 حين تغلب على الصفاقسي التونسي في القاهرة بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت تألق ماهجم الفريق عمرو جمال الذي سجل هدفين.

ومن ناحية أخرى أعلن المدرب بيتسو موسيماني عن التشكيل الرسمي لفريق الأهلي وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي .

خط الدفاع: محمد هاني - بدر بانون - ياسر ابراهيم - ايمن أشرف .

خط الوسط: السولية - أليو ديانج - أفشة .

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد شريف .