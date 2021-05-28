شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي الرسمي في مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، التشكيل الرسمي للفريق الذي سيخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- بدر بانون- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات

خط الهجوم: محمد شريف