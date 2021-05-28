شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ونهضة بركان مباشر.. توافد جماهير الأحمر على الملعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يلتقي فريق الأهلي مع نهضة بركان بعد قليل، في إطار مباراة السوبر الإفريقي والتي ستقام على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبدأت جماهير النادي الأهلي في التوافد إلى ملعب مباراة السوبر الإفريقي حملة اللافتات والأعلام الداعمة لفريقها بالإضافة إلى ارتداء قمصان عدد من اللاعبين مثل محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

ويعول المارد الأحمر على الحضور الجماهيري المعتاد عند خوضه للمنافسات في الملاعب الخليجية والذي يعطيه دفعة معنوية قوية بفضل الهتافات التي لا تتوقف خلال ال90 دقيقة.

وتغيب بطولة السوبر الإفريقي عن خزائن النادي الأهلي منذ عام 2014 حين تفوق بطل مصر على الصفقاسي التونسي في القاهرة بنتيجة 3-2 بهدفين عمرو جمال وهدف محمد ناجي جدو.

ويوفر المصري اليوم لزواره ومتابعي منافسة كأس السوبر الإفريقي، تغطية خاصة ومتابعة لحظة بلحظة لأجواء الملعب قبل بداية اللقاء وأثناء المباراة وبعد نهايتها.

ومن المنتظر أن يدخل بيتسو موسماني مدرب الأهلي مباراة نهضة بركان بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن اشرف - بدر بانون - ياسر ابراهيم - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر.

المهاجم الصريح: محمد شريف.

جماهير الأهلي من ملعب مباراة السوبر الأفريقي

جماهير الأهلي من ملعب مباراة السوبر الأفريقي

جماهير الأهلي من ملعب مباراة السوبر الأفريقي

جماهير الأهلي من ملعب مباراة السوبر الأفريقي