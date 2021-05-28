شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكلف بالبدء في تطعيم بعثة مصر المشاركة في الأولمبياد بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالبدء في تطعيم أفراد بعثة مصر بلقاح كورونا المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقرر إقامتها فى يوليو المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان .

ووجه وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية العليا بالوزارة بالتنسيق مع اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية المصرية ومديرية الصحة والسكان بالقاهرة والإدارة المركزية للطب الرياضي بالتنسيق فيما بينهم، واتخاذ الخطوات الفعلية في تطعيم لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية المشاركين في الأولمبياد وجميع أعضاء البعثة من إداريين وفنينن ومرافقين، على أن يتم عرض تقارير يومية في هذا الشأن على وزير الشباب والرياضة لمتابعة أعداد ما تم تطعيمهم من أفراد البعثة المصرية .

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الاهتمام بصحة وسلامة جميع أفراد البعثة المصرية التي ستسافر إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد تأتي في مقدمة الأولويات، وأنه سيتم تيسير كافة الأمور لتلقي البعثة للقاح الطبي للوقاية من فيروس كورونا قبل التوجه لليابان .

وأعرب الوزير عن خالص تمنياته لجميع اللاعبين واللاعبات بالتوفيق، والتركيز خلال فترة إعدادهم الحالية انتظاراً للظهور بمستوى مشرف في منافسات دورة الألعاب الأولمبية ، وتحقيق ميداليات أوليمبية كانجازات جديدة تضاف إلى سجل الرياضة المصرية .