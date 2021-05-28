شكرا لقرائتكم خبر عن كاتانيتش يعيد لاعبي الشرطة إلى تشكيلة العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

بات في حكم المؤكد أن يقوم السلوفيني سريشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بإعادة لاعبي فريق الشرطة إلى تشكيلة «أسود الرافدين»، التي ستتوجه إلى البحرين بداية الشهر المقبل؛ لغرض خوض ما تبقى من التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى الدور الثاني لمونديال 200، والمؤهلة لنهائيات بطولة أمم آسيا.

مصادر مقربة من كاتانيتش أشارت إلى أنه لن يجازف بالذهاب إلى البحرين من دون لاعبي الشرطة الذين ابتعدوا عن تدريبات المنتخب العراقي بأمر من إدارة النادي، احتجاجاً على عدم السماح لهم بخوض مباراة الشرطة ضد الميناء في بطولة كأس العراق، مما جعل كاتانيتش يستعين بستة لاعبين جدد عوضاً عنهم.

وأكدت المصادر، أن كاتانيتش قد ضم بشكل رسمي لاعب النفط بسام شاكر إلى التشكيلة التي ستذهب إلى البحرين.

يذكر أن لاعبي الشرطة الذين ابتعدوا عن معسكر المنتخب العراقي المقام حالياً في البصرة هم: أحمد باسل، علي فائز، سعد ناطق، علاء مهاوي، أمجد عطوان، كرار عامر، محمد قاسم، محمد داوود، علي حصني.